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22:29, 04 января 2023
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Психолог предложила способ объяснения детям запрета на алкоголь

Психолог предложила способ объяснения детям запрета на алкоголь
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Способ объяснения детям запрета на алкоголь предложила в беседе с «Мослентой» психолог Ирина Леонова. Она призвала родителей не обманывать своих наследников.

«За праздничным столом будет крайне странно выглядеть, если родители будут выпивать спиртные напитки из-под полы. Не стоит рассчитывать на то, что ребенок ничего не заметит. Врать, что это не шампанское, а, к примеру, лимонад, но ребенку его пить почему-то не разрешается, тоже не вариант. Это обман, и он легко считывается даже семилеткой», — заявила Леонова.

Психолог посоветовала сказать ребенку правду, объяснить, что есть напитки алкогольные, а есть безалкогольные, дать ему понюхать спиртное. «Вряд ли малыш будет в восторге от этого запаха. Но при этом он поймет, что его не обманывают, ничего от него не скрывают, что ему готовы предоставить адекватные объяснения и стараются донести до него информацию», — объяснила собеседница «Мосленты».

Подростки могут проявить больший интерес к спиртному и попросить попробовать, продолжила Леонова. По ее мнению, отказывать им в этом не стоит. «Я за то, чтобы дать попробовать. Дома. Под присмотром родителей», — уточнила она.

Переходный возраст — это время сепарации от семьи, период, когда подростку хочется попробовать все вокруг, все запрещенное им очень интересно и привлекательно, добавила психолог. «Чем строже ваш запрет на тот же алкоголь, тем большее желание попробовать его он вызывает у ребенка. Объясняйте, разговаривайте, старайтесь донести суть. Это порой бывает очень сложно, но без этого никак», — подчеркнула собеседница «Мосленты».

Ранее о вреде ограничений групп во возрасту в дошкольных учреждениях рассказала ведущий научный сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета, психолог Ольга Шиян. Эти правила, по словам эксперта, плохо влияют на развитие дошкольников.

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