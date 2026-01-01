Врач дал совет после новогоднего застолья

Для безопасного восстановления после новогоднего застолья следует соблюдать принцип «щадящего питания». Об этом рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов.

Врач рекомендовал в первую очередь восстановить водный баланс: пить чистую теплую воду небольшими глотками. После праздников также следует исключить жирное, острое и копченое.

Морунок посоветовал включить и умеренные физические упражнения, например, прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.