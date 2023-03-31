Московских врачей отстранили от работы с Романом Костомаровым

Врачей Коммунарки отстранили от работы с фигуристом Романом Костомаровым, сообщает Mash. Госпитализированного спортсмена готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.

«Сейчас Костомарова по телемедицине ведут немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние, чтобы спокойно перевезти из Москвы за границу», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что посещать фигуриста может только определенный круг людей.

Ранее сообщалось, что Костомарова начали готовить к протезированию, так как его состояние стабилизировалось.