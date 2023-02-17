Врачи спасли младенца с редкой формой опасного заболевания

Младенца с редкой формой опасного заболевания желудочно-кишечного тракта — некротизирующего энтероколита — спасли врачи Московского областного перинатального центра, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Новорожденному провели срочную операцию.

«К концу вторых суток жизни ребенка произошло молниеносное развитие некротизирующего энтероколита. Уже в операционной была выявлена редкая форма этого заболевания: множественные перфорации с некрозом передней стенки желудка. Мы ушили перфорации, выполнили пластику передней стенки желудка местными тканями, установили гастростому и дренировали брюшную полость», — цитирует ведомство заведующую отделением хирургии новорожденных, детского хирурга Юлию Шугину.

Уточняется, что заболевание могло возникнуть на фоне перенесенной острой гипоксии или нарушения микрофлоры и привести к некрозу, перфорации стенки желудочно-кишечного тракта, а в дальнейшем — к перитониту, грозящему летальным исходом.

Борьба за жизнь ребенка продолжалась в течение недели после операции. Потом его поместили в отделение патологии новорожденных, где долго выхаживали. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, гастростома удалена.

Ранее врачи спасли укороченную опасной болезнью руку подростка. 16-летняя девушка страдала от ограниченной подвижности конечности и болей в ней уже несколько дней.