Врачи спасли укороченную опасной болезнью руку девушки

Укороченную опасной болезнью руку девушки-подростка спасли врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ), передает Министерство здравоохранения Подмосковья.

«Детский остеомиелит — одно из самых опасных заболеваний опорно-двигательной системы. Недуг влечет за собой не только различные осложнения и высокую вероятность инвалидизации, но даже летальный исход. У нашей же пациентки заболевание поразило участок головки плечевой кости, из-за чего она деформировалась и не смогла развиваться как здоровая», — цитирует ведомство главного врача МОДКТОБ Александра Григорьева.

В консультативно-диагностическую поликлинику больницы обратились родители 16-летней девушки, одна рука которой на семь сантиметров короче другой из-за укорочения плечевой кости. По их словам, дочь страдала от ограниченной подвижности конечности и болей в ней уже несколько дней. Врачи провели обследование и выяснили, что это происходит на фоне перенесенного гематогенного остеомиелита кости — крайне тяжелого инфекционно-воспалительного процесса, приводящего к гнойному поражению всех элементов кости и окружающих тканей. Подростку провели срочную операцию.

«Мы провели операцию по наложению стержневого аппарата и остеотомию, то есть кость была разрезана пополам, чтобы "новая кость" сформировалась в этом промежутке», — объяснил Григорьев.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали домой, но она продолжит наблюдение у травматологов-ортопедов. Металлическую конструкцию удалят из ее руки после полного восстановления кости, в дальнейшем конечность будет развиваться и расти нормально, уточнили в Минздраве.

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