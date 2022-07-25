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Врачи-токсикологи стали работать по номеру «103» в Москве

Врачи-токсикологи стали работать по номеру «103» в Москве
Фото: Е. Самарин / Mos.ru

О появлении врачей-токсикологов в московском центре критических состояний сообщает официальный сайт мэра столицы.

«Здесь начали в круглосуточном режиме консультировать врачи еще одного направления — токсикологии. При этом консультации могут получить не только медики: если обратиться по номеру «103» с вопросом о возможном отравлении, когда нет непосредственной угрозы для жизни и здоровья человека, фельдшеры переведут обращение на врача токсиколога для дополнительной консультации», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что городской консультативный центр анестезиологии-реаниматологии — центр критических состояний открыли в Москве на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова в 2022 году.

Ранее в Москве расширили поддержку детей с особенностями развития. Теперь помощь будет доступна для более чем 600 детей и их родителей.

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