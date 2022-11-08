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10:10, 08 ноября 2022
1 мин.

Названо время лунного затмения в Москве

Названо время лунного затмения в Москве
Фото: Marek Okon / Unslash

Жители России во вторник, 8 ноября, смогут увидеть лунное затмение. Названо время, когда москвичи смогут увидеть это явление — спутник Земли взойдет над столицей в 16:29, однако в это время Луна уже будет в самой слабой фазе затмения, говорится на сайте Московского планетария.

«В Москве практически все время затмения Луна находится под горизонтом. Она покажется над ним только к концу полутеневых фаз затмения, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56). Поэтому основная часть затмения из Москвы не видна», — сообщает пресс-служба организации.

Лучше всего лунное затмение смогут рассмотреть жители Дальнего Востока. Они смогут увидеть, как Луна приобретет характерный красный цвет. Полное затмение начнется в 13:16, а в максимальную фазу оно вступит в 13:59 по московскому времени.

Ранее специалисты Московского планетария сообщили, что полное затмение Луны произойдет 8 ноября и будет продолжаться шесть часов — с 11:01 до 16:56.

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