Все билеты на финал «Интервидения» раскупили

Все билеты на финал международного музыкального конкурса «Интервидение» оказались распроданы накануне его проведения, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, за два дня до проведения финала еще была возможность приобрести билеты в середину амфитеатра — они продавались за 50 тысяч рублей. Однако за сутки до мероприятия билетов уже не осталось. Финал «Интервидения» пройдет 20 сентября в 20:00 в московской Live Арене.

Билеты начали продавать еще 1 августа. 22 августа была запущена новая волна продаж.

Ранее сообщалось, что VK Видео покажет онлайн-трансляцию и закулисье конкурса «Интервидение».