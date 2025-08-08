ВСМ Москва — Петербург включили в проект схемы столичного метро

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включили в карту развития рельсового каркаса столицы на 2026–2030 годы. Об этом пишет РИА Новости.

Это подчеркивает «стратегическое значение проекта», который призван сформировать современную, комфортную и доступную транспортную инфраструктуру. Ожидается, что будущем сеть высокоскоростных железных дорог охватит примерно 80 процентов населения России.

Завершить строительство и запустить движение по магистрали власти планируют к 2028 году.

В сентябре 2024 года вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петерубург будет стоить до 10 тысяч рублей.