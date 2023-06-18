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07:58, 18 июня 2023
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Встречающий пассажирку «динозавр» на столичном вокзале попал на видео

Пассажирку на Ленинградском вокзале встретил знакомый в костюме динозавра.

Встречающий пассажирку «динозавр» на столичном вокзале попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Пассажирку на Ленинградском вокзале встретил знакомый в надувном костюме динозавра. Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах пассажиры выходят на перрон платформы из прибывшего поезда. Многие с удивлением смотрят на ростовую куклу, а одна из девушек с чемоданом узнает в «динозавре» своего знакомого и начинает смеяться. Они обнимаются.

Мнения пользователей в комментариях разделились. «Всех бы так встречали», «Круто ведь», «А чего, круто! Даже я улыбаюсь», «Позитивно», «Лапочки!», — написали одни юзеры.

Другим перформанс пришелся не по душе. «Зачем этот маскарад?», «Заезженный костюм уже», «Это просто ужас», — оставили они свои отзывы.

Ранее «эпичная битва» промоутеров в костюмах Хаги Ваги и цыпленка попала на видео.