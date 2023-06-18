Встречающий пассажирку «динозавр» на столичном вокзале попал на видео
Пассажирку на Ленинградском вокзале встретил знакомый в костюме динозавра.
Пассажирку на Ленинградском вокзале встретил знакомый в надувном костюме динозавра. Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»
На кадрах пассажиры выходят на перрон платформы из прибывшего поезда. Многие с удивлением смотрят на ростовую куклу, а одна из девушек с чемоданом узнает в «динозавре» своего знакомого и начинает смеяться. Они обнимаются.
Мнения пользователей в комментариях разделились. «Всех бы так встречали», «Круто ведь», «А чего, круто! Даже я улыбаюсь», «Позитивно», «Лапочки!», — написали одни юзеры.
Другим перформанс пришелся не по душе. «Зачем этот маскарад?», «Заезженный костюм уже», «Это просто ужас», — оставили они свои отзывы.
Ранее «эпичная битва» промоутеров в костюмах Хаги Ваги и цыпленка попала на видео.