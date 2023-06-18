Встречающий пассажирку «динозавр» на столичном вокзале попал на видео

Пассажирку на Ленинградском вокзале встретил знакомый в надувном костюме динозавра. Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах пассажиры выходят на перрон платформы из прибывшего поезда. Многие с удивлением смотрят на ростовую куклу, а одна из девушек с чемоданом узнает в «динозавре» своего знакомого и начинает смеяться. Они обнимаются.