Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки ударить по Москве при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу был сбит один дрон. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 07:51 в среду, 20 мая.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. Других подробностей он не привел.

Ранее, 18 мая, силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Попытки ударить по городу продолжаются уже несколько недель. Самый массированный налет дронов на город за последнее время был зафиксирован 17 мая, когда в небе над регионом сбили 52 летательных аппарата.