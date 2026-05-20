Опубликовано 20 мая 2026, 06:03
ВСУ продолжили попытки ударить по Москве

Мэр Собянин сообщил об уничтоженном на подлете к Москве БПЛА утром 20 мая.
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки ударить по Москве при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу был сбит один дрон. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 07:51 в среду, 20 мая.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. Других подробностей он не привел.

Ранее, 18 мая, силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Попытки ударить по городу продолжаются уже несколько недель. Самый массированный налет дронов на город за последнее время был зафиксирован 17 мая, когда в небе над регионом сбили 52 летательных аппарата.