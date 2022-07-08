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Вторая за день массовая авария произошла в Москве

Вторая за день массовая авария произошла в Москве
Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Вторая за день массовая авария произошла в Москве. На востоке столицы, в районе 54-го дома по шоссе Энтузиастов, около 14:30 8 июля столкнулись семь автомобилей, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции города.

«Водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь от МКАД в сторону центра, совершил столкновение с шестью автомобилями, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора», — говорится в сообщении. Как объяснил водитель грузовика, он не справился с управлением из-за ослепившего его солнца.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент движение на участке восстановлено, уточняет ГИБДД

Ранее в пятницу, 8 июля, сообщалось о массовой автоаварии на МКАД из-за отлетевшего колеса. Происшествие попало на видео.

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