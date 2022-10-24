Названы российские города с подорожавшей «вторичкой»

Из всех российских городов в сентябре 2022 вторичное жилье максимально подорожало в Волгограде, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 1,4 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Цены на рынке вторичного жилья также выросли в Челябинске — на 1,2 процента, в Уфе — на один процент, в Красноярске — на 0,5 процента, в Екатеринбурге — на 0,3 процента. В Самаре и Ростове-на-Дону квартиры подорожали на 0,2 процента.

По имеющейся информации, в остальных крупных российских городах цены на недвижимость, наоборот, снизились. «В лидерах антирейтинга Санкт-Петербург, Казань и Краснодар, где снижение составило 0,3 процента. В Москве за прошедший месяц средняя цена квадратного метра показала околонулевую динамику», — говорится в материале.

Ранее были названы самые популярные округа Москвы для покупки жилья на этапе строительства.