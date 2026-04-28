Вторник в Москве назвали самым холодным за всю историю наблюдений

Вторник в Москве может стать самым холодным 28 апреля за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в MAX.

По словам синоптика, сегодня температура воздуха в столице не превысит плюс двух градусов.

«И этот день будет самым холодным за всю историю инструментальных наблюдений в столице. Пока самыми холодными являются 28 апреля 1978 и 1985 годов, когда максимальная температура воздуха была лишь плюс 4,7 градуса», — рассказала Позднякова.

Аномальные снегопады обрушились на Москву и область в ночь на понедельник. В столичном регионе из-за непогоды объявили «желтый» уровень погодной опасности, а водителей на летней резине призвали отказаться от поездок. В Комплексе Городского хозяйства сообщили. что погода в ближайшие дни станет еще хуже.