Второй день подряд обновляется рекорд по выпавшему снегу в Москве

Стало известно об установленном второй день подряд рекорде по выпавшему снегу. В среду, 28 января было обновлено достижение 2005 года, проинформировал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По итогам 28 января снегопады принесли в Москву, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, 14 мм осадков — 8 мм ночью и 6 мм днем», — указал специалист.

По словам Леуса, это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков 28 января. До этого достижение принадлежало 2005 году и составляло 13,7 мм.

В целом за два дня в столице РФ выпало 27 мм осадков. Это составляет 51% от климатической нормы января.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в начале февраля в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов. Так, в субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, ожидается около 10 градусов мороза днем и 15 — ночью.