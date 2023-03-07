Второй особняк Чекалиных стоимостью миллиард рублей попал под обыски СК

Второй особняк блогеров Чекалиных стоимостью почти один миллиард рублей, попал под обыски Следственного комитета России, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Еще один из интересных объектов, который проверяют следователи, — это особняк блогеров Чекалиных, который они строят в элитном коттеджном поселке "Агаларов Эстейт". По нашим данным, его строительство оценивалось примерно в миллиард рублей», — говорится в сообщении.

По данным канала, сейчас супруги живут в другом особняке площадью около 400 квадратов в элитном коттеджном поселке «Ильинка Лейнхаус». Кроме того, в собственности семьи имеется Lamborghini Urus 2021 года примерно за 28 миллионов рублей и Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 2021 года примерно за 25 миллионов рублей — эти автомобили записаны на Артема Чекалина.

При этом сами блогеры сейчас проживают в другом доме в элитном коттеджном поселке «Ильинка Лейнхаус», в котором ранее начали проходить обыски. Против них было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов.