Россияне перечислили варианты использования втулок от туалетной бумаги

Варианты использования втулок от туалетной бумаги россияне перечислили в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте». Поводом для обсуждения послужило объявление о продаже картонных трубок.

«Знай наших! Жители Балашихи продают все, что видят», — написали администраторы сообщества. Они прикрепили скриншот объявления, опубликованного на одном из сервисов. Так, продавец выставил лот из 45 втулок от туалетной бумаги, предложив цену в 50 рублей.

Пользователи сети начали упражняться в юморе. «Гости наверное на праздник приезжали», «Есть у продавца предпринимательская жила», «Думаешь, тебя не коснется, а тут, бац, и понадобилась какая-нибудь вот такая ерунда», — написали они.

Некоторые юзеры начали предлагать свои варианты по использованию втулок. «Примитивные какие. Их можно использовать в рукоделии, в садоводстве, в творчестве и многом другом», «В такие втулки люди рассаду сажают», «О, печку ими нормально разжигать», «Эти втулки нужны для штор! Ничего смешного», «Когда соберет килограмм или больше, пускай в прием вторсырья отдаст. Денег, правда, немного — рублей от семи», — перечислили способы использования они.

Ранее объявления в подмосковной маршрутке рассмешили пользователей сети.