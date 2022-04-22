Выброшенный жителем Подмосковья из окна телевизор попал на видео

Телевизор и другое имущество выбросил из окна своей квартиры житель города Королев. Снятой очевидцами видеозаписью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня». Пресс-службы местного отдела полиции и ГУ МВД России по области ситуацию пока не комментируют.

Как уточнили авторы ролика, избавиться от вещей таким образом решил их сосед с 14 этажа. На кадрах, кроме телевизора, можно увидеть сушилку для белья, стулья, книги и различные продукты питания, разбросанные по придомовой территории. Некоторые вещи задели и повредили припаркованные под окнами автомобили.