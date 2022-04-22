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Выброшенный жителем Подмосковья из окна телевизор попал на видео

Выброшенный жителем Подмосковья из окна телевизор попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье Z сегодня»

Телевизор и другое имущество выбросил из окна своей квартиры житель города Королев. Снятой очевидцами видеозаписью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня». Пресс-службы местного отдела полиции и ГУ МВД России по области ситуацию пока не комментируют.

Как уточнили авторы ролика, избавиться от вещей таким образом решил их сосед с 14 этажа. На кадрах, кроме телевизора, можно увидеть сушилку для белья, стулья, книги и различные продукты питания, разбросанные по придомовой территории. Некоторые вещи задели и повредили припаркованные под окнами автомобили.

На видео также попали подъехавшие на место сотрудники правоохранительных органов, вызванные местными жителями.

В пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью на момент выхода новости информацию не подтвердили и не опровергли. «Информацию запросили, пока ответа нет», — сказал представитель ведомства. В пресс-службе местного отдела полиции вместо ответа на вопрос повесили трубку.

Ранее москвичи обсудили фото с вывешенным за окно квартиры в многоэтажке мусором. Некоторые из участников дискуссии нашли объяснение такому поступку хозяев.

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