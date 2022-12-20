Пьяная москвичка выбросила в окно собаку

Москвичка выбросила собаку в окно с пятого этажа, передает «МВД Медиа».

«В полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в пресс-релизе.

О происшествии полицейским стало известно от неравнодушного соседа женщины. Благодаря своевременному реагированию правоохранителей пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали экстренную помощь. Изначально состояние животного специалисты оценивали как тяжелое, а в настоящее время пес уже идет на поправку. Питомцу нашли новых хозяев.

Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животными»). Обвиняемая находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве пятилетний ребенок упал с 11 этажа и выжил.