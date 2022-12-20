Пьяная москвичка выбросила в окно собаку
Москвичка выбросила собаку в окно с пятого этажа, передает «МВД Медиа».
«В полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в пресс-релизе.
О происшествии полицейским стало известно от неравнодушного соседа женщины. Благодаря своевременному реагированию правоохранителей пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали экстренную помощь. Изначально состояние животного специалисты оценивали как тяжелое, а в настоящее время пес уже идет на поправку. Питомцу нашли новых хозяев.
Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животными»). Обвиняемая находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
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