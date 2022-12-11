22:00, 11 декабря 2022
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Экономист назвал самое выгодное время для покупок к Новому году
Фото: Mel Poole / Unsplash
Самое оптимальное время для новогодних покупок, когда товары можно приобрести наиболее выгодно Ura.ru назвал экономист Виталий Калугин.
«Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них две-четыре недели максимум», — сообщил эксперт.
Калугин подчеркнул, что подорожания новогодних продуктов и товаров перед самим праздником может не произойти. Из-за завоза одинаковых товаров магазины вынуждены будут конкурировать по их конечной стоимости, что в конечном счете будет влиять на общее снижение цен.
Ранее россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу.