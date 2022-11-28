Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

Самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году назвал официальный Telegram-канал портала «Госуслуги».

Россиян предупредили, что лучше работать в январе, феврале, апреле и мае — в эти месяцы зарплата будет выше отпускных. Выгодно отдыхать в марте, во все летние и осенние месяцы, а также в декабре — с учетом отпускных и зарплаты можно получить больше денег.

Если хочется продлить отпуск, а не заработать, имеет смысл отдыхать между выходными и праздниками. Например, взяв отпуск всего на четыре дня, со 2 по 5 мая, можно не выходить на работу 11 дней подряд.

Россиянам также напомнили, что если отпуск попадает на нерабочие праздничные дни, они не засчитываются в счет отдыха. Это касается январских каникул, 23 февраля, 8 марта, майских выходных, 12 июня и Дня народного единства, а также дополнительных региональных праздников — к примеру, Курбан-байрама в Дагестане и Чечне.

Ранее россиянам назвали способ выгодно продлить новогодние каникулы. Специалисты напомнили, что следует брать отпуск в месяцах с наибольшим количеством рабочих дней.