Названы наиболее выгодные месяцы для отпуска в следующем году

Наиболее выгодные месяцы для отпуска в следующем году в разговоре с РИА Новости назвала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, это июль, август и октябрь.

Эксперт пояснила, что в июле и октябре 2024 года будет по 23 рабочих дня, а это значит, что в доходах сотрудник почти не потеряет. Также можно выбрать для отдыха август, где рабочих дней будет 22.

При этом она посоветовала не брать отпуск в январе, мае и июне, так как в эти месяцы трудовых дней будет минимальное количество, а значит, стоить они будут дороже, чем в другие месяцы.

Санина пояснила, что отпускные рассчитываются иначе, чем зарплата, поэтому существует понятие выгодного и невыгодного месяца. Чтобы понять размер отпускных в тот или иной месяц, необходимо разделить зарплату на 29,3 — это число принято для расчетов среднего количества дней в месяце. Далее полученные данные необходимо умножить на количество дней в месяце. Если при расчетах получается, что рабочих дней в месяце меньше обычного, значит, что и отпускные будут меньше, продолжила специалист.

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