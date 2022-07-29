Психолог назвала способы справиться с выгоранием на работе

Способы, помогающие справиться с эмоциональным выгоранием на работе перечислила в беседе с «Мослентой» психолог клиники доктора Исаева, гештальт-терапевт Ольга Радзюк.

«Можно смывать ежедневно под душем весь стресс, накопленный на работе. Вода также помогает избавиться от раздражения и агрессии, накапливающиеся при эмоциональном выгорании», — сказала она.

Кроме того, практика эмоциональной разрядки предусматривает запись всех накопившихся за день эмоций в специальный блокнот. Выплескивать накопившийся негатив можно и метафорическим путем. Например, проиграть свою агрессию и стресс в уме, представив разговор с коллегой или начальником, или наоборот представить что-то успокаивающее: дом, реку, горы, водопад, расслабиться и медитировать.

«Если ничего из вышеперечисленного не помогает, вам точно необходимо взять отпуск и хорошо отдохнуть. Полностью сменить обстановку и забыть обо всех рабочих делах на какое-то время», — посоветовала специалист.

Ранее клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина назвала способы справиться со стрессом на новом месте работы.