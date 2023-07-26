Москвичей попросили воздержаться от выхода на улицу

От выхода на улицу призвал воздержаться жителей столицы Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. Горожан предупредили, что на Москву обрушились сверхинтенсивные осадки.

В отдельных районах города с 14 до 15 часов среды, 26 июля, выпало свыше половины месячной нормы осадков. Самыми затопленными округами стали ЗАО (46 миллиметров осадков), ТиНАО (42 миллиметра), СЗАО (35 миллиметров). Сейчас на улицах дежурит 300 бригад «Мосводостока», устраняя последствия ливня.

Возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье прошел тропический ливень. По прогнозам синоптиков, возможен град с грозой.