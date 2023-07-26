14:36, 26 июля 2023
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Тропический ливень в Москве попал на видео
Тропический ливень начался в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В столице начался тропический ливень, который продлится весь день. Непогода попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
По прогнозам возможен град с грозой. Синоптики сообщили, что в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. Очевидцы также наблюдают сильный ливень в Подмосковье.
Ранее МЧС экстренно предупредило о грозе с ливнем, тумане и сильном ветре в Москве. Жителям столицы также пообещали душную и дождливую погоду в течение всей недели.