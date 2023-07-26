Тропический ливень в Москве попал на видео

По прогнозам возможен град с грозой. Синоптики сообщили, что в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. Очевидцы также наблюдают сильный ливень в Подмосковье.

Ранее МЧС экстренно предупредило о грозе с ливнем, тумане и сильном ветре в Москве. Жителям столицы также пообещали душную и дождливую погоду в течение всей недели.