В Москве школьник выпал с девятого этажа и выжил

В Москве 11-летний школьник выжил, выпав из окна на девятом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на улице Большая Очаковская. Ребенка госпитализировали в одно из столичных медучреждений. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в столице погибла школьница, выпавшая из окна многоэтажного дома. Это случилось на юго-востоке Москвы.