11:02, 18 января 2023
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В Москве школьник выпал с девятого этажа и выжил
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В Москве 11-летний школьник выжил, выпав из окна на девятом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел на улице Большая Очаковская. Ребенка госпитализировали в одно из столичных медучреждений. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее в столице погибла школьница, выпавшая из окна многоэтажного дома. Это случилось на юго-востоке Москвы.