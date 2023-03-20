В Подмосковье мужчина выпал с 14-го этажа и выжил, сообщает ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

Отмечается, что житель Мытищ был обнаружен на бетонном козырьке подъезда. Скорую помощь вызвала жена пострадавшего. Специалисты переложили мужчину на жесткие носилки и, зафиксировав ремнями, перенесли в карету скорой. Пациента госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее в Подмосковье двое строителей выпали с подъемника и выжили.