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10:45, 24 января 2023
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В Подмосковье девушка выпала с 16-го этажа и выжила

В Подмосковье девушка выпала с 16-го этажа и выжила
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Подмосковье девушка выжила, выпав из окна 16-го этажа. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 24 января, на улице Граничная в Балашихе. Скорую помощь вызвал отец пострадавшей.

Девушку доставили в реанимацию одного из медучреждений. Подробности уточняются.

Ранее в Москве школьник выжил, выпав из окна девятого этажа многоквартирного дома. Инцидент произошел на улице Большая Очаковская.

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