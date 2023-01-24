В Подмосковье девушка выпала с 16-го этажа и выжила

В Подмосковье девушка выжила, выпав из окна 16-го этажа. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 24 января, на улице Граничная в Балашихе. Скорую помощь вызвал отец пострадавшей.

Девушку доставили в реанимацию одного из медучреждений. Подробности уточняются.

Ранее в Москве школьник выжил, выпав из окна девятого этажа многоквартирного дома. Инцидент произошел на улице Большая Очаковская.