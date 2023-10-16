14:50, 16 октября 2023
1 мин.
В Москве выписанная из квартиры пенсионерка переехала жить в подъезд
Выписанная из квартиры в Москве пенсионерка переехала с кошкой жить в подъезд .
В Москве пенсионерка переехала жить в подъезд дома на Братиславской улице вместе с кошкой. Видео с пожилой женщиной опубликовал телеканал ТВЦ.
По данным телеканала, пенсионерка живет на лестничной клетке многоэтажки уже неделю. Она обустроила в подъезде спальное место и отнесла туда свои вещи. Женщину поддерживают соседи, которые пускают ее в душ и туалет.
Женщину выписали из квартиры ее родственники — племянник с сестрой, уточнил ТВЦ. Жильцы дома намерены помочь пожилой соседке подготовить иск в суд и вернуть прописку.
Ранее столичные полицейские помогли обманутой аферистами пенсионерке сохранить жилье.