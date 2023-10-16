В Москве выписанная из квартиры пенсионерка переехала жить в подъезд

В Москве пенсионерка переехала жить в подъезд дома на Братиславской улице вместе с кошкой. Видео с пожилой женщиной опубликовал телеканал ТВЦ.

По данным телеканала, пенсионерка живет на лестничной клетке многоэтажки уже неделю. Она обустроила в подъезде спальное место и отнесла туда свои вещи. Женщину поддерживают соседи, которые пускают ее в душ и туалет.

Женщину выписали из квартиры ее родственники — племянник с сестрой, уточнил ТВЦ. Жильцы дома намерены помочь пожилой соседке подготовить иск в суд и вернуть прописку.

Ранее столичные полицейские помогли обманутой аферистами пенсионерке сохранить жилье.