Ребенок выпрыгнул из окна многоэтажки в Подмосковье и выжил

Шестилетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа многоэтажного дома в Щелково. Он выжил и попал в больницу, сообщает Telegram-канал Shot.

Дошкольник находился дома один и случайно поджег упаковку кошачьего корма, когда разогревал еду на газовой плите. Мальчик испугался возможного пожара и решил спастись, прыгнув из окна.

Ребенка без сознания нашли прохожие. В больнице ему диагностировали сотрясение и ушиб головного мозга. Угрозы жизни мальчика нет.

Квартиру проверили прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Там действительно был включен газ, но пожара не произошло.

Обстоятельства случившегося расследует прокуратура Московской области. Мать мальчика заявила, что ненадолго оставила сына одного в квартире. В ведомстве проверят исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей.

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