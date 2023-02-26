18:07, 26 февраля 2023
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Пьяный россиянин выпрыгнул из окна и снова пошел пить
Кадр: Telegram-канал «МК: Срочные новости»
В подмосковном Нахабино пьяный россиянин выпрыгнул из окна третьего этажа и остался жив. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал «МК: Срочные новости».
На кадрах видно, как мужчина спрыгивает с подоконника и приземляется в сугроб, сделав сальто. По данным очевидцев, после этого герой видео встал и снова пошел пить.
Ролик удивил пользователей сети. «Бэтмен», «Это что должно быть в голове?» — написали они в комментариях.
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