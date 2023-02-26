Пьяный россиянин выпрыгнул из окна и снова пошел пить

На кадрах видно, как мужчина спрыгивает с подоконника и приземляется в сугроб, сделав сальто. По данным очевидцев, после этого герой видео встал и снова пошел пить.

Ролик удивил пользователей сети. «Бэтмен», «Это что должно быть в голове?» — написали они в комментариях.

Ранее студенты в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу в Москве из охолощенного автомата Калашникова. Молодых людей доставили в отдел полиции.