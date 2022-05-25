В Москве увеличили выпуск санитайзеров

Столичный изготовитель бесконтактных автоматических санитайзеров за два месяца увеличил производство более чем на 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы со ссылкой на Министра Правительства Москвы, главу Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Выпуск аппаратов для дезинфекции вырос с 60 до 95 единиц в сутки, в дальнейшем это число планируют увеличить до 105 санитайзеров в день. Темп работы увеличился благодаря национальному проекту «Производительность труда». Изготовитель санитайзеров присоединился к программе в марте 2022 года, на производстве выявили и устранили некоторые проблемы, касающиеся процессов, эксплуатации оборудования и хранения изделий. Окончательная реализация нацпроекта на предприятии займет полгода.

«В рамках проекта был проведен эксперимент по замене серийного производственного потока на единичный, что показало высокую эффективность: сейчас на создание одного изделия тратится 21 минута, в то время как раньше партия из 10 аппаратов для дезинфекции рук изготавливалась более 4,5 часа. Кроме того, на предприятии внедрили систему адресного хранения и управления складами, которая позволила снизить время комплектации партии с 45 до 16 минут и сократить складские запасы на 3,7 процента за счет реализации неликвидных комплектующих», — сообщил Пуртов.

Реализацией нацпроекта «Производительность труда» занимается Агентство стратегического развития Москвы. В 2022 году к программе присоединятся 109 компаний, за три года помощь окажут 561 предприятию.

Ранее в Москве увеличился объем производства лекарств. По данным мэрии, сегодня 84 предприятия фармацевтической отрасли, 23 из которых относятся к крупным и средним, выпускают препараты для лечения хронических и острых заболеваний.