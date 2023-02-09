В Москве вырос спрос на вторичное жилье

Нетипично высокий для зимы спрос на квартиры в Москве был замечен экспертами риелторской компании «Инком-Недвижимость», сообщает РБК. Так, заинтересованных вторичным жильем в январе 2023 года было на 15 процентов больше, чем годом ранее.

«Мы полагали, что в январе настанет абсолютное затишье, тем не менее произошло обратное», — рассказал директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Доля ипотечных сделок в компании по результатам первого месяца нового года составила приблизительно 39 процентов против 41,1 процента в январе 2022 года. Общий спрос на «вторичку» при этом увеличился на 15 процентов. В компании покупательский интерес связали с адаптацией экономики к санкциям и положительным прогнозом относительно ключевой ставки ЦБ.

Высокий спрос на недвижимость в январе подтвердили и в агентствах недвижимости Est-a-Tet и «Этажи». Эксперты полагают, что такая активность во второй половине месяца связана с тем, что многие продавцы на праздники сняли свои объекты с продажи, что позволило выровнять баланс спроса и предложения.

По оценкам «Инком-Недвижимости», средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в пределах Старой Москвы составила 276,7 тысячи рублей, в Новой Москве этот показатель составил в среднем 202,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее были названы новые площадки реновации жилья в Москве.