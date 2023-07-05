В Москве выросла себестоимость популярного летнего блюда

На шесть процентов за год выросли цены на продукты для приготовления популярного у москвичей летнего блюда — окрошки. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, редис в среднем подорожал на 28 процентов, огурцы — на 25 процентов, зеленый лук — на пять процентов. Кроме того, в столице подорожал и квас — на 6 процентов, вареная колбаса и сметана — на один процент.

При этом другие продукты, используемые для приготовления окрошки, подешевели. В их число попали картофель (на 33 процента), укроп (на 21 процент) и яйца (на шесть процентов).