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14:37, 05 июля 2023
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В Москве выросла себестоимость популярного летнего блюда

В Москве цены на продукты для приготовления окрошки выросли на шесть процентов.

В Москве выросла себестоимость популярного летнего блюда
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На шесть процентов за год выросли цены на продукты для приготовления популярного у москвичей летнего блюда — окрошки. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, редис в среднем подорожал на 28 процентов, огурцы — на 25 процентов, зеленый лук — на пять процентов. Кроме того, в столице подорожал и квас — на 6 процентов, вареная колбаса и сметана — на один процент.

При этом другие продукты, используемые для приготовления окрошки, подешевели. В их число попали картофель (на 33 процента), укроп (на 21 процент) и яйца (на шесть процентов).

В 298
рублей

москвичу обойдется набор для окрошки

Средняя цена продуктового набора для приготовления этого блюда сейчас составляет 298 рублей, уточнила Долгова.

Ранее была раскрыта любимая заправка россиян для окрошки. Ею оказался квас.