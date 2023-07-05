В Москве выросла себестоимость популярного летнего блюда
В Москве цены на продукты для приготовления окрошки выросли на шесть процентов.
На шесть процентов за год выросли цены на продукты для приготовления популярного у москвичей летнего блюда — окрошки. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.
По ее словам, редис в среднем подорожал на 28 процентов, огурцы — на 25 процентов, зеленый лук — на пять процентов. Кроме того, в столице подорожал и квас — на 6 процентов, вареная колбаса и сметана — на один процент.
При этом другие продукты, используемые для приготовления окрошки, подешевели. В их число попали картофель (на 33 процента), укроп (на 21 процент) и яйца (на шесть процентов).
москвичу обойдется набор для окрошки
Средняя цена продуктового набора для приготовления этого блюда сейчас составляет 298 рублей, уточнила Долгова.
Ранее была раскрыта любимая заправка россиян для окрошки. Ею оказался квас.