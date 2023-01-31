В Москве выросли зарплаты у трех категорий работников

В Москве в среднем на десять процентов выросли зарплаты у трех категорий работников: курьеров, грузчиков и комплектовщиков, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

«Средняя зарплата курьера в Москве выросла на пять тысяч рублей год к году и составляет около 60 тысяч рублей. При этом максимальная зарплата выросла на десять тысяч рублей и составляет около 100 тысяч рублей. Водитель-курьер стал зарабатывать в среднем 90 тысяч рублей и 170 тысяч рублей как максимум», — говорится в сообщении.

Зарплата комплектовщика повысилась в среднем до 60 тысяч рублей в месяц, максимум — до 100 тысяч рублей. Оператор складского учета предлагают зарплату от 55 тысяч рублей в месяц, максимально — 70 тысяч рублей в месяц.

Грузчики стали зарабатывать в среднем до 55 тысяч рублей в месяц, максимально — до 90 тысяч рублей в месяц. Водителям погрузчика предлагается зарплата чуть выше — в среднем до 65 тысяч рублей в месяц, максимально — до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.