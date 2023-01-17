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10:48, 17 января 2023
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Фото: Unsplash

Самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе 2023 года назвал в своем рейтинге исследовательский центр портала Superjob.ru.

Больше всего готовы платить врачу стоматологу с опытом работы от шести лет — от 300 тысяч рублей в месяц. У кандидата также должны быть действующие сертификаты по ортопедии, терапии, хирургии.

Начальнику дирекции по строительству в столице предлагают зарплату от 250 тысяч рублей в месяц. В числе требований: опыт работы от шести лет на руководящих должностях в строительстве крупных промышленных объектов и высшее образование.

На третьем месте в рейтинге расположилась вакансия DevOps-инженера. Такому специалисту готовы платить от 210 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь опыт работы в сфере от трех лет и высшее образование.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий также оказались руководитель юридического подразделения с зарплатой от 200 до 320 тысяч рулей в месяц и начальник отдела привлечения клиентов транзакционного бизнеса с выплатами в размере от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.

Ранее директор столичной службы занятости населения Андрей Тарасов рассказал также о востребованных в Москве профессиях инженерно-технического профиля.

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