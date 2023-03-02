В Москве почти вдвое выросло предложение квартир дешевле 10 миллионов рублей
Почти вдвое выросло предложение квартир дешевле 10 миллионов рублей в Москве, рассказали опрошенные РБК эксперты. По данным разных агентств, за год количество таких лотов увеличилось с 9,8 тысячи объектов до 16,8-18,2 тысячи.
«В таких экономических условиях девелопер стремится обеспечить продажи, а покупателю проще приобрести лот за относительно небольшие деньги. Отсюда рост в предложении недорогих лотов и сюда же — уменьшение нарезки квартир», — считает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
Увеличение предложения квартир по такой цене специалисты связывают и с общерыночными тенденциями — общим ростом экспозиции, снижением цен и скидками от собственников. По данным ЦИАН, на вторичном рынке Москвы с таким бюджетом можно выбирать из 6,5 тысячи «однушек», 1,5 тысячи «двушек» и 1,4 тысячи студий почти во всех районах Москвы за Третьим транспортным кольцом (ТТК).
выросло предложение таких квартир
В «Бест-Новострое» отмечают, что за 10 миллионов сейчас можно купить жилье в Новой Москве. В границах старой Москвы в эту сумму вписывается средняя стоимость студий, однако несколько предложений «двушек» можно найти в девяти ЖК. Всего в старых границах находится около 27 процентов всех лотов на вторичном рынке в бюджете до 10 миллионов.
Доля квартир в таком ценовом диапазоне выросла и в общем объеме предложения. По данным bnMAP.pro, в старых границах города она увеличилась с 26 до 30 процентов. Больше всего таких лотов представлено в новостройках на юго-востоке Москвы (21,5 процента всего предложения), севере (15,3 процента) и западе города (14,4 процента). Меньше всего таких квартир в ЦАО — 0,01 процента.
В «Домклике» подтвердили, что выбор квартир в этой ценовой категории стал шире и на вторичном рынке жилья. Предложение увеличилось примерно на 16 процентов, до 17,4 тысячи лотов.
По данным ЦИАН, ровно за 10 миллионов можно купить небольшую двухкомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров в пятиэтажке между станциями метро «Свиблово» и «Бабушкинская». А за 8,9 миллиона рублей предлагают «однушку» площадью 31 квадратный метр у метро «Хорошево». За 9,2 миллиона можно приобрести однушку у метро «Академическая».
Однако полноценную трехкомнатную квартиру, готовую к заселению, за такую стоимость будет найти очень сложно
Всего на столичном рынке представлено менее таких 100 лотов и почти во всех есть нюансы, пояснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина. По ее словам, большинство таких лотов находится в наиболее отдаленных локациях Новой Москвы, либо в других окраинных районах столицы с плохой транспортной доступностью. Почти все они нуждаются в ремонте, чаще всего очень малы по площади и имеют еще массу недочетов, добавила она.
Ранее цены на квартиры в одном из самых зеленых районов Москвы — Новых Черемушках назвали москвичи. Стало известно, что недвижимость в этом районе недешевая.