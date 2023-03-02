В Москве почти вдвое выросло предложение квартир дешевле 10 миллионов рублей

В «Бест-Новострое» отмечают, что за 10 миллионов сейчас можно купить жилье в Новой Москве. В границах старой Москвы в эту сумму вписывается средняя стоимость студий, однако несколько предложений «двушек» можно найти в девяти ЖК. Всего в старых границах находится около 27 процентов всех лотов на вторичном рынке в бюджете до 10 миллионов.

Доля квартир в таком ценовом диапазоне выросла и в общем объеме предложения. По данным bnMAP.pro, в старых границах города она увеличилась с 26 до 30 процентов. Больше всего таких лотов представлено в новостройках на юго-востоке Москвы (21,5 процента всего предложения), севере (15,3 процента) и западе города (14,4 процента). Меньше всего таких квартир в ЦАО — 0,01 процента.

В «Домклике» подтвердили, что выбор квартир в этой ценовой категории стал шире и на вторичном рынке жилья. Предложение увеличилось примерно на 16 процентов, до 17,4 тысячи лотов.