Названа самая высокооплачиваемая вакансия для молодежи в Москве

Самая высокооплачиваемая вакансия в Москве была названа в рейтинге, составленном сервисом «Работа.ру», он имеется в распоряжении «Мосленты». Так, начинающему агенту по загородной недвижимости готовы платить от 180 тысяч рублей.

«В обязанности специалиста будет входить подбор и показ объектов, ведение базы в CRM-системе, проведение переговоров и заключение договоров с собственниками и покупателями», — говорится в сообщении. Кандидат должен иметь минимальный опыт в продажах и гибкое мышление, а также быть трудоспособным, ответственным и мобильным. Работодатель проводит обучение и предлагает гибкий график работы.

До 200 тысяч рублей может зарабатывать менеджер по туризму в Санкт-Петербурге. Сотрудник возьмет на себя поиск и привлечение клиентов, продажу туров, сопровождение заказчиков после оформления. Соискатель должен быть коммуникабельным, уметь вести переговоры и делать так, чтобы клиент снова вернулся. Опыт продаж будет преимуществом, но работодатель готов рассмотреть кандидата и без стажа. Компания готова рассмотреть любой тип занятости. Вакансия предполагает сдельную оплату труда.

Картографу в Новосибирске готовы платить до 150 тысяч рублей. Специалист будет выполнять камеральные работы по созданию топографических планов на основе аэросъемки. Кандидат должен уметь работать в AutoCAD и владеть картографическими программами. Работодатель предлагает выбор удобного формата работы: из офиса или удаленно.

Столько же предлагают повару-универсалу в Екатеринбурге. Кандидат должен быть ответственным, целеустремленным и чистоплотным. Среднее или высшее профильное образование приветствуется. Среди задач повара: приготовление шаурмы, бургеров и шашлыков, а также периодическое обновление меню. Работодатель предоставляет бесплатное питание и развоз сотрудников после работы в отдаленные районы.

В Новосибирске требуется web-разработчик, которому готовы платить до 100 тысяч рублей. Среди требований работодатель указал минимальный опыт работы с Yii, Yii2, Laravel Framework, знание PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, умение разрабатывать сайты и разбираться в чужом коде. Преимуществом будет навык работы с популярными CMS и системами контроля версий GIT. Специалист будет оценивать задачи, разрабатывать и дорабатывать сайты.

Доход до 100 тысяч рублей доступен автожестянщику в Нижнем Новгороде. В обязанности специалиста будет входить разборо-сборочные работы, рихтовка деталей и работа на стапеле. Соискатель должен иметь минимальный опыт работы, а также аккуратное отношение к инструменту и рабочему месту. Работодатель предоставляет все необходимое для работы оборудование, оплата на данной вакансии сдельная.

Ранее были названы самые популярные профессии у московских абитуриентов в 2022 году.