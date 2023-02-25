Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в Москве

Самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в Москве назвал сервис «Работа.ру», результаты работы аналитиков портала имеются в распоряжении ТАСС.

В столице требуется швея для пошива женской одежды различной степени сложности из разных тканей. Специалисту предлагают зарплату до 135 тысяч рублей. Кроме того, в Москве ищут судебного юриста с зарплатой до 100 тысяч рублей. Среди обязанностей — написание судебных исков, прошений, ходатайств, а также представление интересов клиента компании в суде.

Ранее москвичам перечислили вакансии, не требующие опыта работы. Заработная плата на предлагаемых позициях достигает 100 тысяч рублей.