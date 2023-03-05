09:54, 05 марта 2023
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В Москве высота сугробов достигла максимума с начала зимы
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Максимум с начала зимы достигла высота сугробов в Москве по состоянию на утро воскресенья, 5 марта. За последние сутки с 36 сантиметров они выросли до 41 сантиметра, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.
«Мартовские сугробы в Москве даже выше, чем прошедшей зимой. Максимумы снежного покрова в городе фиксировались 20 и 25 февраля — 38 сантиметров», — сказал представитель организации.
Собеседник агентства уточнил, что данные получены в ходе наблюдений на главной метеостанции на ВДНХ. Синоптики предупреждают, что снегопад в столице продолжится до вечера воскресенья.
Ранее предупреждение об опасной погоде продлили в Москве и Московской области. «Желтый» уровень опасности на территории региона объявили до понедельника, 6 марта.