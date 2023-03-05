Город
09:54, 05 марта 2023
1 мин.

В Москве высота сугробов достигла максимума с начала зимы

В Москве высота сугробов достигла максимума с начала зимы
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Максимум с начала зимы достигла высота сугробов в Москве по состоянию на утро воскресенья, 5 марта. За последние сутки с 36 сантиметров они выросли до 41 сантиметра, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

«Мартовские сугробы в Москве даже выше, чем прошедшей зимой. Максимумы снежного покрова в городе фиксировались 20 и 25 февраля — 38 сантиметров», — сказал представитель организации.

Собеседник агентства уточнил, что данные получены в ходе наблюдений на главной метеостанции на ВДНХ. Синоптики предупреждают, что снегопад в столице продолжится до вечера воскресенья.

Ранее предупреждение об опасной погоде продлили в Москве и Московской области. «Желтый» уровень опасности на территории региона объявили до понедельника, 6 марта.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.