В Москве высота сугробов достигла максимума с начала зимы

Максимум с начала зимы достигла высота сугробов в Москве по состоянию на утро воскресенья, 5 марта. За последние сутки с 36 сантиметров они выросли до 41 сантиметра, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

«Мартовские сугробы в Москве даже выше, чем прошедшей зимой. Максимумы снежного покрова в городе фиксировались 20 и 25 февраля — 38 сантиметров», — сказал представитель организации.

Собеседник агентства уточнил, что данные получены в ходе наблюдений на главной метеостанции на ВДНХ. Синоптики предупреждают, что снегопад в столице продолжится до вечера воскресенья.

Ранее предупреждение об опасной погоде продлили в Москве и Московской области. «Желтый» уровень опасности на территории региона объявили до понедельника, 6 марта.