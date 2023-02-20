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12:39, 20 февраля 2023
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Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы

Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Высота сугробов в Москве достигла максимума, об этом со ссылкой на центр погоды «Фобос» сообщает РИА Новости.

«Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимальное значение с начала зимы», — рассказал ведущий сотрудник «Фобоса» Александр Синенков.

Ранее москвичей предупредили о самом холодном дне предстоящей недели. В среду, 22 февраля, столбики термометра в ночные часы опустятся ниже 18 градусов. На День защитника Отечества 23 февраля в столицу вернется снегопад, температура составит 5-10 градусов мороза. В пятницу, 24 февраля, столбики термометров покажут минус 2-7 градусов.

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