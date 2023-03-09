Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Высота сугробов в Москве вновь побила рекорд этой зимы, на ВДНХ нашей они выросли до 42 сантиметров. Еще один подарок от погоды к 8 марта», — рассказал метеоролог.

В других районах столицы высота снежного покрова достигает 45-46 сантиметров, а по области высота сугробов достигает более полуметра, добавил специалист.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильных порывах ветра. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности.