11:13, 09 марта 2023
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Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы
Синоптик Вильфанд заявил о максимальной с начала зимы высоте сугробов.
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»
Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Высота сугробов в Москве вновь побила рекорд этой зимы, на ВДНХ нашей они выросли до 42 сантиметров. Еще один подарок от погоды к 8 марта», — рассказал метеоролог.
В других районах столицы высота снежного покрова достигает 45-46 сантиметров, а по области высота сугробов достигает более полуметра, добавил специалист.
Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильных порывах ветра. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности.