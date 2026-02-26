Высота сугробов в Москве побила рекорд 16-летней давности

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что высота снежного покрова на ВДНХ достигла 73 см, а в центре города — 85.

Таким образом, по ее данным, был побит рекорд 16-летней давности.

«На ВДНХ высота снежного покрова составила 73 см, что на 3 см больше рекорда от 2010 года. Чтобы растопить нынешние сугробы, весне потоебуется много тепла», — подчеркнула Позднякова.

Она уточнила, что в столичном регионе снегопад сохранится и завтра, но осадки будут слабыми и неинтенсивными.

Ранее в Москве девочка провалилась в глубокий сугроб в районе 3-й Парковой улицы, помочь ребенку прибыли росгвардейцы. 10-летняя девочка провалилась в глубокий сугроб во время игры, выбраться самостоятельно школьница не смогла и стала звать на помощь.