В честь Дня Звездных войн в Москве пройдет грандиозная выставка-косплей
Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике» откроется на ВДНХ 28 апреля.
В Москве пройдет грандиозная выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике». Она откроется на ВДНХ 28 апреля в преддверии Дня Звездных войн, в Павильоне №21, рассказали «Мосленте» организаторы мероприятия.
Посетители смогут увидеть более двухсот экспонатов, среди которых аниматронные представители инопланетных рас, космическая техника, полномасштабные инсталляции–реконструкции миров и галерея костюмов культовой киносаги.
На выставке посетителей встретят знаменитые герои киносаги: Принцесса Лея, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Мандалорец, Магистр Йода и многие другие. Кроме того, там можно будет увидеть костюмы королевы Падме Амидалы и несколько единиц космической техники в реальную величину, а также посидеть за штурвалом звездолета.
«Больше года мы всей нашей большой командой единомышленников готовили экспозицию, детально погружаясь в мир Далекой Галактики. Наша выставка, созданная фанатами для фанатов, — это место, где каждый сможет ощутить себя героем межгалактических путешествий. При создании сцен киносаги мы уделяли особое внимание духу Звездных войн: нам важно, чтобы посетитель, оказавшись в полюбившейся сцене, полностью ощутил себя героем этого удивительного мира»
Лукас Актемиров
Куратор выставки-косплей
На выходе из павильона будет работать межгалактический магазин сувениров, где каждый сможет найти себе по душе «артефакт», символизирующий приверженность Темной или Светлой стороне Силы.
Разобраться во всем и погрузиться в удивительный мир Звездных войн можно будет с экскурсоводом или бесплатным аудиогидом.
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