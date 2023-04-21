В честь Дня Звездных войн в Москве пройдет грандиозная выставка-косплей

На выходе из павильона будет работать межгалактический магазин сувениров, где каждый сможет найти себе по душе «артефакт», символизирующий приверженность Темной или Светлой стороне Силы.

Разобраться во всем и погрузиться в удивительный мир Звездных войн можно будет с экскурсоводом или бесплатным аудиогидом.

Ранее стали известны подробности проведения фестиваля «Дикая Мята».