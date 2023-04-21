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10:51, 21 апреля 2023
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В честь Дня Звездных войн в Москве пройдет грандиозная выставка-косплей

Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике» откроется на ВДНХ 28 апреля.

В честь Дня Звездных войн в Москве пройдет грандиозная выставка-косплей
Фото: представлено организатором ООО «Ротекс»

В Москве пройдет грандиозная выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике». Она откроется на ВДНХ 28 апреля в преддверии Дня Звездных войн, в Павильоне №21, рассказали «Мосленте» организаторы мероприятия.

Посетители смогут увидеть более двухсот экспонатов, среди которых аниматронные представители инопланетных рас, космическая техника, полномасштабные инсталляции–реконструкции миров и галерея костюмов культовой киносаги.

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Фото: Фото: представлено организатором ООО «Ротекс»

На выставке посетителей встретят знаменитые герои киносаги: Принцесса Лея, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Мандалорец, Магистр Йода и многие другие. Кроме того, там можно будет увидеть костюмы королевы Падме Амидалы и несколько единиц космической техники в реальную величину, а также посидеть за штурвалом звездолета.

«Больше года мы всей нашей большой командой единомышленников готовили экспозицию, детально погружаясь в мир Далекой Галактики. Наша выставка, созданная фанатами для фанатов, — это место, где каждый сможет ощутить себя героем межгалактических путешествий. При создании сцен киносаги мы уделяли особое внимание духу Звездных войн: нам важно, чтобы посетитель, оказавшись в полюбившейся сцене, полностью ощутил себя героем этого удивительного мира»

Лукас Актемиров

Куратор выставки-косплей

На выходе из павильона будет работать межгалактический магазин сувениров, где каждый сможет найти себе по душе «артефакт», символизирующий приверженность Темной или Светлой стороне Силы.

Разобраться во всем и погрузиться в удивительный мир Звездных войн можно будет с экскурсоводом или бесплатным аудиогидом.

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