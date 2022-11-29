Москвичам показали самых красивых и умных собак

На выставке состоялись состязания по ралли-обидиенс, в рамках которых судьи оценивали четкость исполнения собакой разных упражнений и гармоничность отношения между собакой и человеком, показательные выступления по фрисби-фристайлу, где можно было увидеть летающих и выполняющих различные трюки собак, чемпионат по танцам с собаками, показательные выступления по ноузворку (спорт, в котором собака ищет по запаху различные предметы, спрятанные в помещении или в каких-либо подходящих для этого контейнерах). Посетители узнали о работе собак-проводников, собак-пастухов и охотников, собак-блогеров.

Все желающие смогли получить бесплатные ветеринарные консультации, послушать лекции от ведущих специалистов Образовательного центра РКФ, понаблюдать за участниками Конкурса юного хендлера и познакомиться с собаками-ветеранами, которые вышли на пенсию после службы и ищут себе новых хозяев.

Сначала в породных, а затем на главном ринге за звание лучшей собаки выставки боролись самые красивые питомцы. В серьезной борьбе, после тщательного отбора победу одержала собака породы азавак.

Ранее вредные советы по воспитанию собак перечислила кинолог, специалист по коррекции поведения собак, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, интернет заполнен недостоверными рекомендациями по дрессировке питомцев.