Выявлен самый криминальный округ столицы

Самый криминальный административный округ столицы за первые два месяца текущего года выявила Прокуратура Москвы.

Так, лидером в антирейтинге по количеству преступлений по-прежнему остается ЦАО, Центральный административный округ. Где, несмотря на снижение количества преступлений, зафиксированы максимальные показатели — 3019 случаев.

При этом наибольшее увеличение противоправных действий произошло в САО — показатели увеличились на 7,8 процента, до 2085 инцидентов. Самое значительное снижение обнаружили в Новомосковском административном округе — на 25,6 процента, до 757 нарушений.

Самым частым преступлением в столице с начала года стало мошенничество (7717 индидентов), а редким — хулиганство (29 нарушений).

Ранее были перечислены российские города с наибольшим количеством женских правонарушений.