На востоке Москвы в многоэтажке прогремел взрыв

На востоке Москвы в многоэтажном доме в районе Северное Измайлово на улице Константина Федина произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, взрыв произошел между 18 и 19 этажами. Запаха гари в дальнейшем не ощущалось, обвалилась плитка. Сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что спасатели обнаружили на лестничной клетке «нечто, похожее на гранату». В дальнейшем уточнялось, что причиной взрыва в подъезде дома стала страйкбольная граната.

Ранее на двери подъезда в Москве обнаружили мину-растяжку на основе боевой гранаты. Позднее выяснилось, что она была муляжом.