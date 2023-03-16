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23:01, 16 марта 2023
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На востоке Москвы в многоэтажке прогремел взрыв

Mash: взрыв произошел в многоэтажном доме на востоке Москвы.

На востоке Москвы в многоэтажке прогремел взрыв
Фото: Pixabay

На востоке Москвы в многоэтажном доме в районе Северное Измайлово на улице Константина Федина произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, взрыв произошел между 18 и 19 этажами. Запаха гари в дальнейшем не ощущалось, обвалилась плитка. Сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что спасатели обнаружили на лестничной клетке «нечто, похожее на гранату». В дальнейшем уточнялось, что причиной взрыва в подъезде дома стала страйкбольная граната.

Ранее на двери подъезда в Москве обнаружили мину-растяжку на основе боевой гранаты. Позднее выяснилось, что она была муляжом.

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