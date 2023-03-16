23:01, 16 марта 2023
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На востоке Москвы в многоэтажке прогремел взрыв
Mash: взрыв произошел в многоэтажном доме на востоке Москвы.
Фото: Pixabay
На востоке Москвы в многоэтажном доме в районе Северное Измайлово на улице Константина Федина произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, взрыв произошел между 18 и 19 этажами. Запаха гари в дальнейшем не ощущалось, обвалилась плитка. Сведений о пострадавших не поступало.
Отмечается, что спасатели обнаружили на лестничной клетке «нечто, похожее на гранату». В дальнейшем уточнялось, что причиной взрыва в подъезде дома стала страйкбольная граната.
Ранее на двери подъезда в Москве обнаружили мину-растяжку на основе боевой гранаты. Позднее выяснилось, что она была муляжом.