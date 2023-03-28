12:14, 28 марта 2023
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На столичном складе прогремел взрыв
РЕН ТВ: на складе в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве прогремел взрыв.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
На одном из столичных складов прогремел взрыв, сообщает РЕН ТВ. ЧП произошло в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве.
В результате инцидента на складе выбило окна, сообщил источник. Кроме того, взрыв повредил автомобили.
Ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке в районе Северное Измайлово на улице Константина Федина. Причиной взрыва в подъезде дома стала страйкбольная граната.