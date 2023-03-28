На столичном складе прогремел взрыв

На одном из столичных складов прогремел взрыв, сообщает РЕН ТВ. ЧП произошло в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве.

В результате инцидента на складе выбило окна, сообщил источник. Кроме того, взрыв повредил автомобили.

Ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке в районе Северное Измайлово на улице Константина Федина. Причиной взрыва в подъезде дома стала страйкбольная граната.