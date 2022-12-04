Город
15:54, 04 декабря 2022
1 мин.

Три человека пострадали при взрыве матраса в подмосковной квартире

Три человека пострадали при взрыве матраса в подмосковной квартире
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Надувной матрас взорвался в квартире в городе Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. В результате хлопка пострадали три человека.

Информация о хлопке неустановленного происхождения в многоквартирном доме на улице Творчества поступила диспетчеру в ночь с 3 на 4 декабря. Прибывшие пожарные установили, что в пятом подъезде при надувании электрическим насосом взорвался матрас.

В квартире были повреждены окно и балкон, возгорания не последовало. Среди пострадавших нет детей, уточнили в пресс-службе.

Ранее из-за хлопка газа в Подмосковье пострадал человек. Инцидент произошел в одном из жилых домов города Солнечногорск.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.