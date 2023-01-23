Взрыв произошел на одном из заводов Подмосковья

Взрыв произошел на одном из заводов в подмосковном Рошале. Об этом в понедельник, 23 января, ТАСС сообщили в экстренных службах города.

«На заводе компании ООО "Молирен" в Рошале произошел хлопок. На место следуют оперативные службы», — говорится в сообщении. Причиной взрыва стала вспышка алюминиевой пыли. Предварительно, пострадал один человек, он получил легкие травмы.

Главное управление МЧС по Московской области сообщает о локализации пожара на площади 200 квадратных метров. По данным ведомства, на месте работают 64 человека, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России: 30 человек и 10 единиц техники. Сообщается, что причиной взрыва стала вспышка алюминиевой пыли.

Известно, что организация ООО «Молирен» занимается металлургией и органической химией. На официальном сайте организации приведены сведения, что это единственным предприятие в России на котором в промышленном объеме налажен процесс выделения рения из отходов аэрокосмических производств гидрометаллургическим способом.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Подмосковье произошел взрыв бытового газа.